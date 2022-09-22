Двое жителей Карелии сели пьяными за руль и попали под уголовную статью

С начала недели автоинспекторы Карелии задержали двоих водителей, второй раз севших пьяными за руль.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, два водителя попали под уголовную статью из-за повторного нарушения.

Так, в ночь на 20 сентября сотрудники ДПС Кондопожского района обратили внимание на автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Машину остановили, и стало очевидно, что водитель пьян. Машину доставили к отделу полиции. Тут выяснилось, что 52-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и был лишен прав.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в Медвежьегорском районе. Там на дороге «Суоярви–Юстозеро–Медвежьегорск» был остановлен пьяный водитель автомобиля ВАЗ. При оформлении нарушения инспекторы выяснили, что 37-летний местный житель ранее уже был лишён прав за нетрезвое вождение. Теперь ему также грозит уголовная статья.