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Двое жителей Карелии застряли на Гоа из-за коронавируса

Новости. Общество
13:50, 17 Июня 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Житель Петрозаводска 5 месяцев назад отправился с женой в путешествие по Индии да там и застрял.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель Петрозаводска Александр, который 5 месяцев назад отправился с женой в путешествие по Индии да там и застрял.

Конечно, они не планировали так долго рассматривать Тадж-Махал или омывать ноги в Индийском океане, но коронавирус откорректировал их планы, а потом и стечение обстоятельств в виде избирательной помощи правительства сделало свое дело. В результате семейная пара из Петрозаводска живет на Гоа уже с 11 января и на сегодняшний день не представляет, как вернуться домой, потому что деньги практически закончились, а помощи от российского государства нет никакой.

Подробную историю о затянувшемся путешествии читайте в статье "Билет в одну сторону".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-06-17 13:53:44
Да уж попали , горе от бабла называется .
Гость
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