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Двое жителей Петрозаводска перевели аферистам более 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:11, 02 Сентября 2021
фото: © freepik

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Мошенники в очередной раз злоупотребили доверием петрозаводчан, сообщили в МВД Карелии.

За минувшие сутки в Петрозаводске было зарегистрировано два заявления о мошенничестве.

Один из потерпевших, 30-летний горожанин, нашёл на сайте объявление о продаже фотоаппарата. Он связался с продавцом, договорился о доставке, а затем перевёл на номер его банковской карты около 90 тысяч рублей в счёт оплаты. В итоге товар ему так и не поступил, а продавец перестал выходить на связь.

В схожей ситуации оказался 45-летний петрозаводчанин, который через сайт бесплатных объявлений хотел купить запчасти для автомобиля. Обговорив с продавцом детали сделки, он перевёл на неизвестный счёт 17 тысяч рублей.

В настоящее время по обоим фактам проводятся проверки, после чего будут приняты процессуальные решения.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Не стоит торопиться заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях, слепо доверять авторам объявлений и рисковать своими финансами, оплачивая товар без гарантии получения.

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