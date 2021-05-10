Двое жителей Петрозаводска украли у дачника более полутора тысяч литров дизельного топлива

Молодые люди раскаялись в содеянном и вернули пустые канистры, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 43-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что на его дачном участке неподалёку от села Деревянное неизвестные, сорвав навесной замок, вынесли более полутора тысяч литров дизельного топлива в канистрах из хозяйственной постройки. Сумма ущерба, по подсчётам заявителя, составила 56 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Прионежья установили, что к преступлению причастны двое петрозаводчан 22 и 23 лет. Молодые люди дали признательные показания и рассказали, что успели продать похищенное топливо. Вырученные деньги подозреваемые потратили на личные нужды. Оставшиеся из-под бензина пустые канистры они добровольно выдали стражам порядка и раскаялись в содеянном.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.