Двоих рыбаков в последний момент сняли с тонущей лодки на Ладоге (ФОТО)

Двое мужчин оказались посреди озера на судне с пробитым дном в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщили 47news в региональной Аварийно-спасательной службе, около половины второго дня 18 октября поступила информация о двух рыбаках, которым требуется помощь. Мужчины оказались посреди Ладожского озера у массива Креницы, у их лодки пробило дно. На помощь утопающим отправился Поисково-спасательный отряд города Новая Ладога.

Судя по опубликованным фото, когда пришла помощь, лодка почти уже скрылась из виду. Мужчины сидели на краю практически в воде.

Спасатели обнаружили рыбаков и доставили их на берег. Работы были завершены к четырем часам дня.