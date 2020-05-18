Двойное убийство немыслимой жестокости совершил житель Карелии

В Пудожском районе местный житель жестоко расправился с собутыльниками, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 14 мая житель Пудожского района распивал спиртное в квартире знакомых мужчины и женщины в поселке Пяльма. В ходе застолья произошла ссора, и обвиняемый сначала напал на мужчину, избив его поленом и кочергой, а затем избил женщину и задушил ее.

В результате потерпевшие скончались на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, но в тот же день был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.