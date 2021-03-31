Дворник в Петрозаводске побил женщину, у которой собака нагадила на газон

В Петрозаводском городском суде рассмотрели дело о побоях, которые дворник нанес петрозаводчанке, чья собака справила нужду на газоне в центре города.

В Петрозаводске осенью минувшего года на улице Кирова, недалеко от филармонии, женщина лет 60-ти вывела свою маленькую собачку погулять. Животное справило естественную нужду на газон около учреждения культуры, что привело в ярость мужчину-дворника, следящего за чистотой на вверенной территории.

Возмущенный страж чистоты с метлой накинулся на владелицу животинки. Когда очевидцы прибежали на выручку женщине, на земле уже лежала не только пострадавшая, но и сломанная метла.

Дело о побоях возбудили в МВД Карелии, а после передали на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

В результате 30 марта судья Петрозаводского городского суда Ирина Сааринен рассмотрела дело о побоях, выслушала свидетелей со стороны пострадавшей и обвиняемого и вынесла решение.

В ходе судебного разбирательства дворник объяснил свое поведение минутной вспышкой гнева из-за того, что работодатель часто ругает его за грязь от испражнения животных на обуви посетителей филармонии.

В качестве наказания несдержанному дворнику был назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.