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Дворы Петрозаводска завалены мусором

Новости. Общество
17:40, 31 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Всего выявлено 164 нарушения при содержании жилищного фонда, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На прошлой неделе было обследовано более 270 домов.

В ходе рейдов выявлено отсутствие надлежащей уборки мусора в 22 дворах, обнаружены открытые входы в чердачные и подвальные помещения в девяти домах, имеются нарекания по состоянию семи фасадов.

При проведении проверок состояния внутридомовых инженерных систем выявлено два замечания на системах холодного водоснабжения, четыре замечания на системах горячего водоснабжения и теплоснабжения, 19 замечаний по содержанию внутридомовых систем электроснабжения.

В адрес Государственного комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору в связи с неустранением ранее выявленных нарушений в содержании жилищного фонда направлены обращения для принятия мер административного воздействия и понуждения управляющих организаций к выполнению необходимых работ в десяти многоквартирных домах.

Напомним, уборка Петрозаводска от зимней грязи началась раньше срока из-за быстрого прихода весны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-31 19:33:39
Нет работы и управления в непрерывном режиме. Цивилизация лентяев и бездарей. :)
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