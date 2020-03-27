Дворы Петрозаводска завалены мусором

Всего выявлено 164 нарушения при содержании жилищного фонда, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На прошлой неделе было обследовано более 270 домов.

В ходе рейдов выявлено отсутствие надлежащей уборки мусора в 22 дворах, обнаружены открытые входы в чердачные и подвальные помещения в девяти домах, имеются нарекания по состоянию семи фасадов.



При проведении проверок состояния внутридомовых инженерных систем выявлено два замечания на системах холодного водоснабжения, четыре замечания на системах горячего водоснабжения и теплоснабжения, 19 замечаний по содержанию внутридомовых систем электроснабжения.

В адрес Государственного комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору в связи с неустранением ранее выявленных нарушений в содержании жилищного фонда направлены обращения для принятия мер административного воздействия и понуждения управляющих организаций к выполнению необходимых работ в десяти многоквартирных домах.

Напомним, уборка Петрозаводска от зимней грязи началась раньше срока из-за быстрого прихода весны.