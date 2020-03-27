Уборка Петрозаводска от зимней грязи началась раньше срока из-за быстрого прихода весны

В администрации Петрозаводска заявили, что уборка зимнего мусора с городских улиц началась с опережением сроков из-за раннего наступления весенней погоды.

Уборка Петрозаводска от зимнего смета началась на месяц раньше срока, указанного в муниципальном контракте, сообщает сайт мэрии города.

Подрядчик продолжает вывозить скопившийся за зиму мусор с проезжих частей и тротуаров. Работы уже проведены на некоторых улицах в центральной части города и на крупных магистралях.

В ближайшие дни уборка продолжится на улицах Чапаева, Правды, Анохина, Энгельса, Калинина, Репникова, проспектах Александра Невского, Лесном и Первомайском, а также на площади Гагарина.

Для уменьшения количества пыли с наступлением тепла подрядчик приступил к влажной уборке дорог.

Представители мэрии обратились к подрядчику с просьбой завершить первичную уборку основных элементов улично-дорожной сети от зимнего смета к началу майских праздников.

Ранее сообщалось, что жителям Петрозаводска предлагают жаловаться на плохую уборку города.