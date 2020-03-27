890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели VS коронавирус: как меняется бизнес для людей во время кризиса
27.03.2020 13:10
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса у взрослых
27.03.2020 22:00
Сбербанк объявил режим работы отделений в выходную неделю
Сегодня 10:06
Все магазины, кроме продуктовых, закрывают в Карелии из-за коронавируса 1
27.03.2020 13:30
Петицию против приезда москвичей и петербуржцев на карантин в Карелию подписали более 30 тысяч человек 8
Сегодня 09:00

Уборка Петрозаводска от зимней грязи началась раньше срока из-за быстрого прихода весны

Новости. Общество
10:00, 28 Марта 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

В администрации Петрозаводска заявили, что уборка зимнего мусора с городских улиц началась с опережением сроков из-за раннего наступления весенней погоды.

Уборка Петрозаводска от зимнего смета началась на месяц раньше срока, указанного в муниципальном контракте, сообщает сайт мэрии города.

Подрядчик продолжает вывозить скопившийся за зиму мусор с проезжих частей и тротуаров. Работы уже проведены на некоторых улицах в центральной части города и на крупных магистралях.

В ближайшие дни уборка продолжится на улицах Чапаева, Правды, Анохина, Энгельса, Калинина, Репникова, проспектах Александра Невского, Лесном и Первомайском, а также на площади Гагарина.

Для уменьшения количества пыли с наступлением тепла подрядчик приступил к влажной уборке дорог.

Представители мэрии обратились к подрядчику с просьбой завершить первичную уборку основных элементов улично-дорожной сети от зимнего смета к началу майских праздников.

Ранее сообщалось, что жителям Петрозаводска предлагают жаловаться на плохую уборку города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
23.03.2020, 06:40
Серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС - прорвало дамбу (ФОТО, ВИДЕО)
22.03.2020, 09:03
Стало известно состояние жительницы Карелии с условно положительным анализом на коронавирус
25.03.2020, 13:20
Жители охваченных эпидемией регионов могут побежать в Карелию

Аналитика

26.03.2020 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
Обращение Владимира Путина к гражданам России
25.03.2020 17:49
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 1
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 6
23.03.2020 22:29
Вся аналитика

Медиа

"Событие дня": Третья очередь "Лотос Plaza". Старт - 2020
26.03.2020 10:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»