Жителям Петрозаводска предлагают жаловаться на плохую уборку города

По поручению главы столицы Карелии специалисты комитета ЖКХ усилили контроль за весенней уборкой города.

По информации мэрии, сотрудники Городского комбината благоустройства сегодня работают в разных районах города. Механизированная и ручная уборка проводится в Центре, на Древлянке, на Кукковке, на Октябрьском. Мобильные бригады и техника вывозят смет, мусор и листву.

В администрации города напомнили, что петрозаводчане могут обращаться с жалобами на неудовлетворительное состояние общественных территорий после нек5ачественной уборки в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона – 051.

Ранее сообщалось, что подрядчик начал весеннюю уборку улиц Петрозаводска.