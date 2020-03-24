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Жителям Петрозаводска предлагают жаловаться на плохую уборку города

Новости. Общество
18:40, 25 Марта 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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По поручению главы столицы Карелии специалисты комитета ЖКХ усилили контроль за весенней уборкой города.

По информации мэрии, сотрудники Городского комбината благоустройства сегодня работают в разных районах города. Механизированная и ручная уборка проводится в Центре, на Древлянке, на Кукковке, на Октябрьском. Мобильные бригады и техника вывозят смет, мусор и листву.

В администрации города напомнили, что петрозаводчане могут обращаться с жалобами на неудовлетворительное состояние общественных территорий после нек5ачественной уборки в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона – 051.

Ранее сообщалось, что подрядчик начал весеннюю уборку улиц Петрозаводска.

 

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Комментарии

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Беня
2020-03-25 20:47:29
Движуху по уборке видел, ее наличие радует, но финиша пока далеко, Гэ еще много, грести и грести :)
кир
2020-03-25 19:23:03
Бесполезно. Требуется организация неквалифицированной работы десятков миллионов людей в стране.Начальник дал работу, показал как делать и вперёд, без перекуров. Потом работу принял. Зарплата должна соответствовать объему физической нагрузки. Кто на это способен? Никто. Действующая власть точно не способна. :) Был на военных сборах. Помимо военной подготовки были и хозяйственные работы к приезду высшего руководства. Старший офицер, майор или подполковник, уже не помню, взял лопату в руки и показывал как надо разбрасывать лопатой песок. Минут пять работал. Потом мы стали. Запомнил на всю жизнь. А вы каждый день толкуете про либеральные ценности. Жаловаться и звонить. Тьфу, противно.
Беня
2020-03-25 20:44:40
кир, за военные сборы почти ничего не понял. Это не мое дело, но шото мне подсказывает, шо разбрасывать песочечек силами армейцев это типа как импортным микроскопом выпрямлять ржавые гвозди. Для этого есть другой "спацназ" подежевле для карманов страны :)
кир
2020-03-25 21:50:13
Беня, какой же ты непонятливый. Пример управления миллионами на примитивном труде. Кто смотрит и показывает дворникам? Никто. Дворник ходил вокруг магазина и найденную тару злобно швырял в кусты. Не разочаровывай меня. :)
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