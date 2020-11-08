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Двух пьяных водителей достали из-за руля в Питкярантском районе Карелии

Новости. Происшествия
13:27, 09 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В минувшие выходные дни инспекторы ДПС Питкярантского района отстранили от управления автотранспортом двух пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 7 ноября, 62-летний водитель, житель Питкяранты, управлял автомобилем "УАЗ-Патриот" в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 8 ноября, в поселке Ляскеля 56-летний водитель управлял автомобилем Renault Megane также в состоянии опьянения.

Оба нарушителя привлечены к административной ответственности, им грозит наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Если стали очевидцем нарушений на дороге нетрезвыми водителями, звоните - "102" или "112".

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Комментарии

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кир
2020-11-09 13:48:56
Достали и выпороли на глазах изумленных прохожих. Слов они не понимают. А знания только через жопу хорошо впитываются у таких. :)
Гость
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