Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги

Мужчины отправились на рыбалку и пропали.

Их обнаружили без признаков жизни на льду Ладоги в Кировском районе Ленобласти. Есть версия, что рыбаки угорели, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, вечером 31 января в кировскую полицию поступило сообщение от жительницы деревни Старая. Она рассказала, что её 33-летний муж вместе с другом поехали на рыбалку на Ладожское озеро и перестали выходить на связь. Последний раз женщина разговаривала с супругом по телефону вечером 30 января. К поискам присоединились друзья пропавших.

В половине девятого вечера 31 января один из них нашёл палатку в четырёх километрах от берега - в районе деревни Нижняя Шальдиха. Оба мужчины были мертвы. По предварительной версии, они угорели.

Причины смерти устанавливают судмедэксперты.