Двух жителей Карелии госпитализировали на вертолете

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Санитарный вылет был выполнен по маршруту Сегежа-Медвежьегорск 17 июля, сообщили в Национальной службе санитарной авиации по Карелии.
В Карелию был выполнен один санитарный вылет по маршруту Сегежа-Медвежьегорск, транспортировано два пациента: мужчина с острым коронарным синдромом и второй пациент с субарахноидальным кровоизлиянием.
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