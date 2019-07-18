Двух жителей Карелии госпитализировали на вертолете

Санитарный вылет был выполнен по маршруту Сегежа-Медвежьегорск 17 июля, сообщили в Национальной службе санитарной авиации по Карелии.

В Карелию был выполнен один санитарный вылет по маршруту Сегежа-Медвежьегорск, транспортировано два пациента: мужчина с острым коронарным синдромом и второй пациент с субарахноидальным кровоизлиянием.