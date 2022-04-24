Двух жителей Петрозаводска подозревают в краже 15 килограммов проводов

Кондопожские полицейские задержали на месте преступления подозреваемых в краже электропроводки.

В полицию Кондопожского района на минувшей неделе поступила информация о проникновении неизвестных на территорию одной из образовательных организаций посёлка. Об этом информирует МВД.

Следственно-оперативная группа выехала на вызов и застала на месте преступления двух мужчин. Они попытались скрыться, но в результате непродолжительной погони оба были задержаны. Правоохранители обнаружили около 15 килограммов срезанной электропроводки, часть из которой подозреваемые успели отнести в припаркованный неподалеку автомобиль.

В полиции установили личности подозреваемых — ими оказались жители Петрозаводска 20 и 39 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Похищенное имущество изъято, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина попались на краже продуктов и посуды из магазинов Карелии.