Двухэтажный дом сгорел на территории старейшего российского курорта в Карелии

Пожар случился в Кондопожском районе республики 11 декабря.

Двухэтажный деревянный дом загорелся на территории Мартнаволок, относящейся к поселку Марциальные воды Кондопожского района Карелии. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС республики.

Информация о пожаре поступила около 9.56 утра 11 декабря. Пожарные расчеты приехали максимально быстро, но пламя стремительно охватило деревянный дом. Локализация пожара заняла 8 минут, однако дом оказался серьезно поврежден.

Помимо спасателей, в тушении приняла участие добровольная пожарная дружина. Также на место были вызваны представители горгаза и электросетей. В огне никто не пострадал.