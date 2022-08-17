Двухметровый мишка-танцор сплясал с веточкой в зубах в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

Танцующий косолопатый попал в фотоловушку в заповеднике «Костомукшский».

В паблике заповедника «Костомукшский» опубликовано видео с медведем, который устроил танцы перед камерой. Авторы видео предлагают обратить внимание на птичью трель на фоне.

«Последние выходные этого лета советуем провести так же, как этот медведь. Танцуйте, как будто вас никто не видит», - пишут в паблике.

В заповеднике отметили, что «рост» медведя-танцора - 2 метра. Видимо, поэтому соседи по лесу уступили косолапому «танцпол».

Ранее медведица напугала кулика-перевозчика в заповеднике Карелии.