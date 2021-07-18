Дым от лесных пожаров стал причиной почти нулевой видимости на трассе «Кола» (ФОТО)

Решение перекрыть для движения участок автотрассы «Кола» в Карелии было принято из-за плохой видимости, вызванной дымом от лесных пожаров.

Такой вывод следует из фотографий, размещенных одним из водителей в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«Горит прямо возле трассы», — написал он.

Ранее ФКУ Упрдор «Кола» сообщило о закрытии движения на границе Медвежьегорского и Сегежского районов.

«С 19:15 18 июля в связи с ухудшающейся видимостью из-за увеличения уровня задымленности от лесного пожара, а также из-за выхода пожара в полосу отвода закрыто движение транспортных средств на участке км 649 — 652 автодороги Р-21 „Кола“ для всех видов транспортных средств», — говорится в сообщении.