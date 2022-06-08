Джаз прозвучит в День города на новой концертной площадке в центре Петрозаводска

Под открытым небом у КарНЦ РАН на Пушкинской улице выступят джазовые музыканты и молодые оперные певцы.

В Петрозаводске в День города впервые будет работать концертная площадка у здания КарНЦ РАН на Пушкинской улице. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Под открытым небом у фонтана состоится музыкальная вечеринка «Джем-академия», на которой выступят три коллектива. В 18:30 свои композиции исполнит джазовая группа «Pavel Poluzanov group». Через час на сцену выйдет фьюжн-трио «Power Оn». А в 20:30 для гостей праздника выступит коллектив молодых оперных певцов «GRAND AMORE».

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска подготовят «карту туалетов» к Дню города.