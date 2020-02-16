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Дженнифер Лопес показала сексуальную фигуру в откровенном бикини

Новости. Общество
21:30, 17 Февраля 2020
фото: © www.instagram.com/jlo
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50-летняя Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) порадовала фанатов. Звезда снялась в купальнике.

Дженнифер усердно работает над своим телом. Певица много занимается в тренажерном зале, чтобы держать мышцы в тонусе. В перерыве от тренировок Лопес решила запечатлеть результаты физических упражнений. Артистка позировала у зеркала в мини-бикини, пишет "Космополитен".

Джей Ло выбрала белый купальник с завязками, прекрасно севший на ее подтянутой загорелой фигуре. Исполнительница отказалась от голливудской укладки и макияжа, желая продемонстрировать свою естественную красоту.

"Расслаблена и заряжена", — подписала откровенный кадр Лопес. Выходные звезда провела в знаменитом отеле "Hard Rock Hotel" во Флориде.

Поклонники восхитились формами Дженнифер. "Совершенство", "Огонь", "Я готова убить кого-нибудь, чтобы иметь такое тело", "Секс-бомба", "Не верю, что ей 50 лет. У меня и в 30 такой фигуры нет", "Весенняя мотивация похудеть", — прокомментировали пользователи Instagram.

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