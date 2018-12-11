"Джентельмен" из бара обокрал петрозаводчанку

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 39-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что познакомилась в баре с мужчиной, после чего они вместе распивали спиртное у него дома. Между ними возник конфликт, после чего хозяин квартиры выгнал её. Женщина забыла в квартире телефон, но новый знакомый не хотел открывать дверь. Тогда гражданка вызвала полицию и вернула гаджет.

Спустя несколько дней женщина обнаружила, что с её банковского счета списано 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 32-летнего ранее судимого петрозаводчанина, с которым заявительница общалась в баре, а затем через закрытую дверь.

По версии следствия, данный гражданин в вечер знакомства воспользовался тем, что телефон находился без присмотра, и с помощью мобильного приложения перевел деньги на свой счет. Впоследствии он потратил похищенные средства на личные нужды.

На подозреваемого завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.