Джиган станет папой в четвертый раз

Оксана Самойлова показала округлившийся животик.

Супруга известного музыканта поделилась радостной новостью. Оксана приберегла ее для приятного момента – они отправились на отдых на Мальдивские острова, пишет Cosmopolitan.

Сегодня Оксана опубликовала семейное фото. Она позировала в бикини, которое подчеркнуло ее интересное положение. На заднем фоне в воде резвились трое их дочерей.







instagram.com/samoylovaoxana



"Сами в шоке", – лаконично написала под снимком Самойлова.

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Она добавила несколько смайликов, в том числе изображение беременной женщины.