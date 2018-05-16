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Новости. Общество
08:53, 16 Мая 2018

Джинсовый велопарад пройдет в Петрозаводске, вход на праздник через рамки с металлодетекторами

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Третий год Карелия принимает участие во всероссийском велопараде.

В Петрозаводске событие пройдет 20 мая в историческом центре Петрозаводска – на площади Ленина. Участники вновь проедут по центральным улицам родного города большой семьей велосипедистов, сообщает министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии.

В связи с тем, что 20 мая отмечается Всемирный день рождения джинсов, организаторы определили "джинсовую" тематику Велопарада. Он пройдет по маршруту пл. Ленина – пр. К. Маркса — ул. Кирова — наб. Варкауса — ул. Кирова — пр. К. Маркса — пл. Ленина. Старт в 14.00.

Организаторы просят участников праздника приходить заранее, поскольку площадь мероприятия будет огорожена и вход на праздник будет осуществляться через рамки с металлодетекторами.

Программа праздника:

12.00 – 13.00 – Сбор и регистрация участников Велопарада. На старте участники смогут получить подарки от партнеров, подготовить свой велосипед к Велопараду и украсить его символикой мероприятия.
12.30 – Беговелопарад по площади Ленина от Петрозаводского беговелоклуба ПедалейNET.
12.45 – Показательные выступления школы велоспорта
13.00 – Детский Велопарад по площади Ленина.
13.45 – Видеопас в поддержку Чемпионата мира по футболу.
14.00 – 15.00 – Велопарад по центральным улицам города (14+). Маршрут: пл. Ленина – пр. К. Маркса — ул. Кирова — наб. Варкауса — ул. Кирова — пр. К. Маркса — пл. Ленина.
15.15 – Показательные выступления Школы BMX.
15.30 – 16.00 – Круговая гонка для любителей Велоспорта, шанс посоревноваться будет и у профессионалов, и у любителей.
16.00 – Награждение победителей конкурсов, подведение итогов розыгрышей.
16.30 – Флешмоб "Золотая Рыбка" от ресторана "Фрегат".
16.45 – Финальный танцевальный флешмоб.

Подробности можно узнать в паблике  https://vk.com/veloparad_ptz

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-16 10:59:54
Парад и без геев на велосипедах?
Leopol'd
2018-05-16 10:44:21
Вопрос публике, где взять пластмассовый велосипед, чтобы преодолеть рамку?
однозначно
2018-05-16 10:24:14
Непатриотично. Надо в лаптях и онучах.
Гость
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