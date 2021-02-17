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Джинсы с дырой между ног популярного бренда озадачили покупателей

Новости. Общество
23:30, 17 Февраля 2021
фото: Shein
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Чересчур откровенный дизайн новой вещи на сайте популярного бренда Shein спровоцировал критику в сети.

На соответствующую дискуссию обратили внимание журналисты Metro, передает "Лента.ру".

Речь идет о голубых джинсах прямого кроя с широкой дырой между ног на передней части изделия. Стоимость вещи на сайте компании составляет 1800 рублей.

На фото модель позирует в описанном изделии из денима, черных трусах, белой бандане, повязанной в качестве топа, и светлых грубых ботинках в тон. На модели также очки с желтыми стеклами, серьги в виде цепей и колье.

Дизайн джинсов озадачил поклонников бренда, о чем они высказались в соцсетях. "Подождите, что? Кто захочет выставлять напоказ свое нижнее белье?", "Это самая странная вещь, которую я когда-либо видел", "Что происходит с этим магазином?" — возмущались они.

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