Джип и трактор горели в Петрозаводске

В Единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии рассказал о возгорании транспортных средств.

Так, 5 декабря в 13.34 на ул. Древлянка, д. 13 случился пожар в джипе Ford Expedition. В результате поврежден багажный отсек салона на площади 0,5 кв.м. Причина: неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.

В этот же день в в 22.23 на ул. Соломенская, стр.2 загорелся трактор Liebherr, принадлежащий ПАО "Соломенский лесозавод". Поврежден моторный отсек на площади 2 кв.м.