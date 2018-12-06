Джип и трактор горели в Петрозаводске

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В Единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии рассказал о возгорании транспортных средств.
Так, 5 декабря в 13.34 на ул. Древлянка, д. 13 случился пожар в джипе Ford Expedition. В результате поврежден багажный отсек салона на площади 0,5 кв.м. Причина: неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.
В этот же день в в 22.23 на ул. Соломенская, стр.2 загорелся трактор Liebherr, принадлежащий ПАО "Соломенский лесозавод". Поврежден моторный отсек на площади 2 кв.м.
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