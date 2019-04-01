Джип с пьяным водителем вылетел с трассы под Петрозаводском

В Прионежском районе автомобиль под управлением пьяного водителя улетел в кювет, сообщает УГИБДД по Карелии.

В Прионежском районе на 1 км автодороги Петрозаводск-Намоево 24-летний водитель Great Wall в состоянии алкогольного опьянения совершил съезд в кювет, после чего автомобиль врезался в деревья.

В ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.