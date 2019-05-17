Эдгард Запашный купил часы из останков "Титаника" (фото)

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Эдгард Запашный сделал самому себе крайне щедрый подарок за 2 млн рублей.
По словам Запашного, его очень заинтересовал исторический аспект. Он так загорелся это вещью, что его даже не остановила цена наручных часов – 2 млн рублей, пишет StarHit.
"Мои наручные часы уникальны в своем роде, ведь они сделаны из частей того самого "Титаника", который до сих пор лежит на дне океана, – рассказал Запашный.
Почти каждая модель часов данного бренда необычна. Например, в изготовлении некоторых моделей используются такие элементы, как лунный грунт, волокна из скафандров космонавтов. Настоящие произведения искусства, циферблаты которых повторяют лунную поверхность или сделаны из переплавленных деталей первых луноходов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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