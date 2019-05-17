Эдгард Запашный купил часы из останков "Титаника" (фото)

Эдгард Запашный сделал самому себе крайне щедрый подарок за 2 млн рублей.

По словам Запашного, его очень заинтересовал исторический аспект. Он так загорелся это вещью, что его даже не остановила цена наручных часов – 2 млн рублей, пишет StarHit.

"Мои наручные часы уникальны в своем роде, ведь они сделаны из частей того самого "Титаника", который до сих пор лежит на дне океана, – рассказал Запашный.



Модель сделана из частей того самого «Титаника» // Фото: Личный архив

Почти каждая модель часов данного бренда необычна. Например, в изготовлении некоторых моделей используются такие элементы, как лунный грунт, волокна из скафандров космонавтов. Настоящие произведения искусства, циферблаты которых повторяют лунную поверхность или сделаны из переплавленных деталей первых луноходов.