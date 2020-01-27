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"Единая Россия" намерена взять под контроль новый горсовет в Сортавале

Новости. Политика
09:47, 28 Января 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Партия власти рассчитывает объединить два соседних поселения в Карельском Приладожье.

Выборы нового состава городского совета назначены на 1 марта. Очевидно, что "Единая Россия" намерена бороться за полный контроль над представительным органом местного самоуправления. Как считают наблюдатели, это позволит партии власти реализовать планы по объединению Сортавальского городского поселения с соседним Хелюльским, чего не удалось ей добиться в прежнем составе горсовета, который был распущен в конце прошлого года.

В списке зарегистрированных кандидатов от "Единой России" – 14 фамилий, и можно было бы предположить, что "единороссам" не хватило одного выдвиженца, чтобы закрыть все избирательные округа. Но там, где нет кандидата-"единоросса", в горсовет баллотируется самовыдвиженец Андрей Клочков, который в прежнем депутатском корпусе входил во фракцию "Единой России".  

Противниками слияния Сортавальского и Хелюльского поселений в распущенном горсовете выступали сторонники "Справедливой России", и их партия выставила на досрочные выборы кандидатов на все 15 избирательных округов. Причем, в команде "справедливороссов" не оказалось бывших депутатов городского совета, которые весной прошлого года сложили свои полномочия – Сортавальский суд признал их виновными в том, что представительный орган местного самоуправления не мог проводить заседания в течение трех месяцев, и лишил возможности участвовать в нынешней избирательной кампании. 14 кандидатов от "Справедливой России" уже зарегистрированы, еще одному партийному выдвиженцу Сергею Буткевичу отказано в регистрации, поскольку у избирательной комиссии возникли к нему претензии, касающиеся представленных данных об отсутствии судимости.

Читайте о том, что предшествовало досрочным выборам в приладожском городе Сортавала в статье "Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?".

 

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Комментарии

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новый
2020-01-28 11:51:36
Поташеву очередную методичку через агрикалчу прислали. Раньше вокруг дерева дружбы плясал, теперь прямиком в выборы залез. А что делать - иначе заокеанские хозяева деньги давать не будут. Кстати, хде Реут ? Оставили политолога без хлеба.
solmu
2020-01-28 11:48:24
Конечно в Сортавала идут не СРосы(Ройне, с этим персонажем вообще никто связываться не хочет) , а люди Федичева и вот если бы двинулись там и Коммунисты(то что очень хотели Е.Р). То исход был бы предрешен в пользу едросии. Оппозиционный электорат бы поделился между КПРФ и Федичевым СР. Любой трезвомыслящий человек это понимает.
zanoza
2020-01-28 11:44:52
Как то поднадоел "контроль" со стороны ЕР , сами ничего не делают и другим не дают!
Артурка
2020-01-28 10:21:22
Они ( едросы ) то хотят , но , что Ульянов то делает , почему постоянно спит . Где его сортавальские пенсионеры -коммунисты ? Где борьба за власть ?
User
2020-01-28 11:03:44
Артурка, коммунисты вслед за ЛДПР сменили оппозицию на позицию... Проституция - дело прибыльное, особенно политическая.
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