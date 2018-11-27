Единственный клиент не смог заплатить за ужин в кафе Петрозаводска

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, не заплатившего в кафе, сообщили в Росгвардии Карелии.

Понедельник стал не очень удачным днём для одного из заведений досуга в центре города. Из клиентов в зале находился всего один мужчина. Когда принесли счёт, выяснилось, что на его банковской карте нет денег. Речь шла о сумме 600 рублей.

На место вызвали наряд вневедомственной охраны. Дальше разбираться в ситуации будет полиция.