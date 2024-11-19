Едва успели: жительница Сортавалы спасла мужа от смерти в гараже, обратившись за помощью к полицейским

Благодаря своевременной первой помощи, мужчина остался жив.

Женщина обратилась в полицию за помощью, сообщив, что муж заперся в гараже и не выходит на связь. Правоохранители выехали на место и обнаружили, что в закрытом гаражном боксе стоит автомобиль с работающим двигателем.

Полицейские вызвали спасателей, которые вскрыли гараж и увидели мужчину с признаками отравления угарным газом. Доврачебную помощь пострадавшему оказали полицейские. Затем спасатели доставили пострадавшего в лечебное учреждение. Благодаря своевременной первой помощи, мужчина остался жив.

«Нередко вовремя оказанная помощь позволяет предотвратить драматичные последствия. Сотрудникам экстренных служб — спасателям, медикам, полицейским — доводится подтверждать этот постулат в ежедневной работе», — отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.