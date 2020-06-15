890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ребенка госпитализировали после жесткой аварии в Карелии
Сегодня 10:41
Участник страшного ДТП в Петрозаводске скончался в больнице 3
Сегодня 10:04
Любителей незаконной рыбалки в Карелии оставили без сетей и спиннингов 2
15.06.2020 18:20
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 2
Сегодня 12:30
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Лососинке 2
15.06.2020 20:28

Ефремов должен ответить за смертельное ДТП по закону, считают участники опроса

Новости. Общество
16:46, 16 Июня 2020
фото: © пресс-служба Таганского суда
Загрузка...

Более 1000 человек ответили на вопрос: Должен ли актер Михаил Ефремов ответить на смертельное ДТП по всей строгости закона?

Так, 8 июня вечером Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил травмы и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. По статье "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц" ему грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, актер проходит как свидетель по другому делу – о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего.

"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей: как они считают, должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона.

В результате в опросе приняли участие 1025 человек, большинство из которых - 864 (84%) – ответили: безусловно, закон одинаков для всех.

Чуть меньшее количество респондентов - 129 (12%) - посчитали, что в данной ситуации все решат деньги и связи.

И лишь 3% (32 человека) участников опроса считают, что заслуженному актеру можно простить многое.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
09.06.2020, 06:40
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Аналитика

Сегодня 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 2
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»