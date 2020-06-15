Ефремов должен ответить за смертельное ДТП по закону, считают участники опроса

Более 1000 человек ответили на вопрос: Должен ли актер Михаил Ефремов ответить на смертельное ДТП по всей строгости закона?

Так, 8 июня вечером Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил травмы и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. По статье "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц" ему грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, актер проходит как свидетель по другому делу – о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего.

"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей: как они считают, должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона.

В результате в опросе приняли участие 1025 человек, большинство из которых - 864 (84%) – ответили: безусловно, закон одинаков для всех.

Чуть меньшее количество респондентов - 129 (12%) - посчитали, что в данной ситуации все решат деньги и связи.

И лишь 3% (32 человека) участников опроса считают, что заслуженному актеру можно простить многое.