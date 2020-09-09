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Ефремов может избежать колонии, считает правозащитник

Новости. Общество
21:30, 09 Сентября 2020
фото: © "Московский комсомолец"/ Екатерина Шлычкова
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Актер Михаил Ефремов может избежать отбытия тюремного срока в колонии, так как был осужден впервые.

Об этом рассказал руководитель правового центра Павел Пятницкий в эфире программы "Пусть говорят", пишет "Московский комсомолец".

По словам Пятницкого, Ефремова могут оставить работать в отряде хозяйственного обеспечения следственного изолятора № 5 "Водник". Для этого нужен соответствующий запрос от родственников актера. Если он поступит, то руководство СИЗО может обратиться к ФСИН с просьбой разрешить актеру остаться у них.

"То есть ему не нужно куда-то ехать в колонию, он может остаться при СИЗО работать", – сказал Пятницкий.

Он отметил, что условия содержания актера в "Воднике" нормальные и даже лучше, чем у военнослужащих в казармах. Например, в каждой камере есть душ с горячей и холодной водой, кондиционер, микроволновая печь и другие удобства. Есть также магазин, через который осужденные могут заказывать продукты и предметы первой необходимости. Для отдыха предусмотрены спортзал, видеозал и библиотека, сообщается на сайте СИЗО № 5. К слову, на территории учреждения расположена большая сцена для выступлений.

Напомним, 8 сентября Актера Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы.

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