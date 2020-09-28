Ефремов рассказал о давлении со стороны бывшего адвоката

"Если это поможет, то будет хорошо. Комментировать это не буду никак. Напишите, что Пашаев смеялся, когда услышал об этом", - сообщил Пашаев ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать жалобу Ефремова на приговор.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда, актер лично обжаловал приговор, попросив смягчить его. "В своей жалобе он указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э. М.", - сказали в пресс-службе.

Ранее приговор обжаловали три новых адвоката Ефремова. Один из них Роман Филиппов в жалобе указал, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту. В жалобе также упоминается, что Пашаев был лишен статуса адвоката. В суд также поступила расширенная жалоба бывшего защитника артиста, Пашаев просит приговор отменить.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он содержится в СИЗО-5 "Водник".