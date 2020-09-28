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Ефремов рассказал о давлении со стороны бывшего адвоката

Новости. Общество
21:30, 28 Сентября 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев надеется, что жалоба актера на давление с его стороны поможет смягчить приговор.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев надеется, что апелляционная инстанция смягчит приговор актеру после его жалобы на давление со стороны бывшего защитника. Об этом сообщает ТАСС.

"Если это поможет, то будет хорошо. Комментировать это не буду никак. Напишите, что Пашаев смеялся, когда услышал об этом", - сообщил Пашаев ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать жалобу Ефремова на приговор.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда, актер лично обжаловал приговор, попросив смягчить его. "В своей жалобе он указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э. М.", - сказали в пресс-службе.

Ранее приговор обжаловали три новых адвоката Ефремова. Один из них Роман Филиппов в жалобе указал, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту. В жалобе также упоминается, что Пашаев был лишен статуса адвоката. В суд также поступила расширенная жалоба бывшего защитника артиста, Пашаев просит приговор отменить.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он содержится в СИЗО-5 "Водник".

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