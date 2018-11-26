Екатерина Варнава рассказала об избиениях

Варнава призналась, что в детстве именно из-за внешнего вида ей часто доставалось от сверстников.

В детстве Варнаве казалось, что она "гадкий утенок": с ней никто не хотел дружить, ее часто оскорбляли, избивали, пишут "Актуальные новости".

В подростковом возрасте, когда у будущей знаменитости начало формироваться тело – "росла грудь, потом попа, потом нос", ситуация усугубилась. Одноклассникам не нравился ее внешний вид, и это стало поводом для насмешек.

Родители звезды Comedy Woman жили скромно, и денег на одежду не хватало, поэтому девочке приходилось донашивать одежду родственников и знакомых. В одеянии, не подходившем ей по размеру, она выглядела смешно. Из-за нелепого внешнего вида Варнаве часто доставалось. В детстве ей никто не объяснял, почему люди так относятся к ней, не подсказывал, как на это нужно реагировать.