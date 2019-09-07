Экоактивист считает, что жителей Карелии нужно научить сортировать мусор

Разделение пищевых отходов и вторсырья позволит сократить поток не переработанного мусора на полигон на 60%.

В Карелии необходимо разработать региональную экопросветительскую программу, которая бы обучала население раздельному сбору отходов. Такое мнение в интервью "Столице на Онего" высказал известный в Петрозаводске экологический активист, волонтер проекта "Ноль отходов. Карелия" и движения "Зеленая волна" Михаил Гусаков.

По его словам, основой этой программы должна стать идея снижения потребления и уменьшения количества производимых отходов.

"Если отделять пищевые отходы и вторсырье, то можно сократить объем отходов, идущих на полигон на 60%, но для этого нужно постараться. Ведь людей нужно научить отдельно собирать пищевые отходы, объяснить, зачем это нужно, замотивировать, в том числе финансово, придумать систему контроля. А иначе люди по-старинке будут выбрасывать все вместе", – сказал Михаил Гусаков.

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