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Эколог из Карелии: «Защита краснокнижных видов остается одним из эффективных инструментов для предотвращения опасной хозяйственной деятельности»

Новости. Общество
14:40, 06 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Руководитель природоохранной организации «СПОК» высказалась против поправки Минприроды РФ в федеральный закон об охране окружающей среды.

Защита краснокнижных видов остается одним из эффективных инструментов для предотвращения опасной хозяйственной деятельности. Об этом заявила руководитель карельской природоохранной организации «СПОК» Ольга Ильина, комментируя по просьбе «Столицы на Онего» инициативу министерства природных ресурсов и экологии России по изменению федерального закона об охране окружающей среды. Поправка Минприроды фактически разрешает уничтожение краснокнижных растений по согласованию с министерскими чиновниками. 

«В целом, порядок использования краснокнижных видов для каких-то исключительных ситуаций нужен, но из-за того, что в России нет органа государственной власти, который бы отстаивал природоохранные интересы, а есть общее министерство природных ресурсов и экологии, то надежды на то, что эти разрешения будут выдаваться, действительно, в исключительных случаях, нет, – сказала Ольга Ильина. – Пока защита краснокнижных видов остается одним из эффективных инструментов для предотвращения опасной хозяйственной деятельности, а если поправка Минприроды будет принята, этот инструмент практически исчезнет. Если кому-то будет очень нужно, специальное разрешение на использование краснокнижного вида будет выдано».

Читайте подробнее в статье «В России хотят легализовать уничтожение краснокнижных растений».

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