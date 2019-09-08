Экологический активист считает поспешным отказ от строительства мусорного полигона в Карелии

Михаил Гусаков, экологический активист из Петрозаводска, считает поспешным отказ от строительства мусорного полигона в Сегежском районе и выступает за многокомпонентный придомовой раздельный сбор отходов.

"Отказ от Сегежского полигона мне кажется поспешным. В результате этого придется возить отходы за сотни километров. Из Лоухского района – за 616 км, из Костомукши – за 506 км, из Кемского, Беломорского и Муезерского районов – более чем за 400 км, - отмечает Михаил Гусаков. - Я посчитал, что примерно половину из всех карельских отходов (100 тысяч из 200 тысяч тонн!) придется возить за сотни километров. Это большая нагрузка на дороги, большое количество вредных выхлопов, в том числе парниковых газов, амортизация техники. Все это ради чего? Чтобы избежать народных волнений в Сегеже? Я думаю, что если грамотно выбрать место для полигона, и объяснить, как устроен современный полигон, то люди услышат".

Где экологический активист предлагает сделать экотехнопарк и в чем заключается опасность мусоросжигания, читайте здесь.