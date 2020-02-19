"Экомобиль" соберет лампочки у жителей Петрозаводска

В четверг, 20 февраля, в карельской столице состоится очередной рейс "Экомобиля", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. После этого можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения.

От одного человека принимают не более пяти приборов (лампы и градусники). Если набралось гораздо больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме и точке сдачи в карельское представительство экологического предприятия "Меркурий" по телефону – 8 (814 2) 79-63-76.

Подробности смотрите в группе "Экомобиль Петрозаводск". Справки в администрации города по телефону – 71-35-66.

Напомним, Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки.