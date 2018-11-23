Экомобиль в Карелии собрал несколько тысяч ртутьсодержащих предметов

Природоохранную акцию по сбору ядовитого металла поддержали студенты, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Почти семь тысяч люминесцентных, энергосберегающих ламп, и более 360 ртутных термометров собрали петрозаводчане с начала года во время ежемесячной акции "Экомобиль".

Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, на прошлой неделе к сбору опасных отходов подключились волонтеры из Петрозаводского университета.



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"Во Всемирный день вторичной переработки, отмечаемый 15 ноября, студенты не только раздавали горожанам листовки с информацией о том, как и куда можно сдать ртутьсодержащие предметы, но и сами собирали их, передав для безопасной утилизации более 700 ламп и 37 термометров", – сказала Анна Дудырина.