Экомобиль в Карелии собрал несколько тысяч ртутьсодержащих предметов

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Природоохранную акцию по сбору ядовитого металла поддержали студенты, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Почти семь тысяч люминесцентных, энергосберегающих ламп, и более 360 ртутных термометров собрали петрозаводчане с начала года во время ежемесячной акции "Экомобиль".
Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, на прошлой неделе к сбору опасных отходов подключились волонтеры из Петрозаводского университета.
"Во Всемирный день вторичной переработки, отмечаемый 15 ноября, студенты не только раздавали горожанам листовки с информацией о том, как и куда можно сдать ртутьсодержащие предметы, но и сами собирали их, передав для безопасной утилизации более 700 ламп и 37 термометров", – сказала Анна Дудырина.
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