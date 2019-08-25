Подписаться
Новости. Экономика
12:11, 25 Августа 2019
фото: © Денис Вышинский/ТАСС

"Экономическая политика в России сводится к сбору дополнительных денег у населения"

Загрузка...

Публицист Олег Реут размышляет на тему, что шутка об экономическом росте в российских регионах, обеспечиваемом усилиями Росстата, перестаёт быть смешной.

У населения действительно нет денег, тех самых реальных располагаемых доходов, которые стали главным индикатором состояния отечественной экономики в последние пять-шесть лет. Люди вынужденно берут кредиты. Вот потому и ощутим физически "тремор финансово-экономических властей". Не так давно именно этот термин использовала глава российского Центробанка для передачи собственных ощущений от неблагоприятной динамики показателей необеспеченного перекредитования населения.

Споры о том, надувается ли в России пузырь потребительских и ипотечных кредитов или нет, безусловно, имеют серьёзное практическое значение. Однако дискуссия ЦБ и министерств финансово-экономического блока по поводу природы и опасности этого явления оказалась настолько эмоциональной, что невольно обнаружила серьёзную нервозность в верхах по поводу состояния национальной экономики. Если нет возможности прямо говорить о проблемах, они всё равно сами дают о себе знать – сигнальными ракетами в виде дебатов высокой степени накала.

То, что сегодня весьма условно можно назвать экономической политикой, сводится, по сути дела, к сбору дополнительных денег с населения и расходованию их на цели, которые указываются государством с помощью нацпроектов и социальных выплат, пока остающихся обязательными. А эти цели в структуре тех самых реальных располагаемых доходов занимают гигантскую долю.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2019, 19:40
ФОТО: Виктория Лопырева в бикини восхитила поклонников
22.08.2019, 19:10
Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках
22.08.2019, 10:46
Лопатка не для соседа
24.08.2019, 13:07
Боровшаяся с раком мама двухлетних двойняшек умерла в Петрозаводске
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
23.08.2019, 19:10
Константин Богомолов заявил о свадьбе с Ксенией Собчак

Аналитика

22.08.2019 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 10
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 3
22.08.2019 15:05
Лопатка не для соседа 15
22.08.2019 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 6
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

22.08.2019 14:35
Без политики
Адреналин в крови
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
23.08.2019 11:20
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»