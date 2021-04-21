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Экономика Карелии продолжает падать, но уже не так быстро, как раньше

Новости. Экономика
09:48, 22 Апреля 2021
фото: pixabay
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Сокращение основных экономических показателей Карелии в первом квартале замедлилось по сравнению с началом года.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Если в январе-феврале промышленное производство упало на 5,4%, то по итогам первого квартала этот показатель составил 2,8%.

Темпы сокращения производства продукции сельского хозяйства снизились с 8,8% до 7,5%.

Спад оборота общественного питания замедлился с 7,5% до 5,1%, объема платных услуг населению – с 3,3% до 1,6%.

Что происходит с остальными показателями, характеризующими состояние экономики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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