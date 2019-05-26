Экономика Карелии продолжает приносить очередные разочарования экспертам

Политолог и публицист Олег Реут считает, что "новости из будущего" по поводу проектов в экономике Карелии из раза в раз оборачиваются неприятным обманом надежд.

Уже который год жители Карелии слышат, что изоляция от европейской и глобальной экономики помогает сконцентрироваться, инвестировать, догонять и перегонять. Но, как справедливо отмечает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, "никакой автомобиль, телефон, продукт сегодня нельзя создать в изоляции, особенно в такой, как ни странно, относительно небольшой экономике, как российская". А если вспомнить, что карельская экономика – это менее 1% от общероссийской, то вызовы самоограничения и изоляции становятся на порядок существеннее. И здесь никакие "новости из будущего" не помогают. Одни разочарования будут неизбежно наслаиваться на другие.

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