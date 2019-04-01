Экономику Петрозаводска обсудят в мэрии на открытом совещании

Во вторник пройдет очередное городское тематическое совещание под председательством главы карельской столицы.

Председатель комитета экономического развития Эдуард Марченко расскажет о реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа до 2025 года.

Начальник отдела экономики и инвестиционной политики комитета экономического развития Ольга Пепоева доложит о реализации ведомственной программы "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы".

Городское тематическое совещание пройдет 2 апреля в большом зале администрации. Начало – в 10 часов.