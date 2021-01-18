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Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Новости. Общество
21:30, 18 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Эксперт считает, что россиян ожидают магазинные скидки.

В первые недели года объемы розничных продаж падают по сравнению с декабрем. Поэтому следует ожидать, что торговые сети начнут "раскачивать спрос" скидками и акциями – такое мнение высказал в интервью радио Sputnik экономист Леонид Холод.

Перед Новым годом цены на многие товары в магазинах ползли вверх, те же ценники остались и после праздников. Между тем, величина среднего чека в январе снижается ‒ людям уже не требуется покупать столько продуктов, в том числе дорогостоящих. Затишье и в отделах, где продаются товары так называемого подарочного ассортимента.

Как полагает доктор экономических наук Леонид Холод, российские торговые сети во второй половине января будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродаж. По его словам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.

"Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене. Сейчас надо внимательно смотреть за акционными ценами", – посоветовал экономист в интервью радио Sputnik.

Прежде всего, по словам Леонида Холода, следует ожидать скидок на деликатесы с ограниченным сроком годности, но и не только на них.

"Может подешеветь товар праздничного ассортимента, который не был продан. Это тоже акционные распродажи будут. Этот товар будут распродавать, иначе он просто испортится. Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское", – предположил Леонид Холод.

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