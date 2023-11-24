Экономист предупредил россиян об ускорении инфляции

Специалист объяснил, что текущий прогноз инфляции - излишне оптимистичный.

Прогноз Минэкономразвития в 7,5% — «излишне оптимистичный».

Сограждане живут в новой реальности уже несколько месяцев.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли «Центра развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

«По итогам года инфляция будет несколько больше, может быть, 8%. 7,5% — излишне оптимистическая оценка. Ускорение началось ещё с середины года, в июне. До этого был период аномально низких темпов инфляции годовой, после скачка весеннего 2022 года с конца июня у нас сформировалась новая тенденция. Если смотреть по этой тенденции, то это 10–12% в годовом выражении. То есть это не вопрос прошлой или позапрошлой недели. Мы уже несколько месяцев живём в новой инфляционной реальности. Кстати, то, что Центробанк среагировал повышением ключевой ставки — это уже есть отражение понимания коллегами из Банка России этой новой реальности».

Ранее в Минэкономразвития сообщили об ускорении годовой инфляции в России до 7,28% с 14 по 20 ноября. Неделей ранее показатель находился на уровне 7,16%. По прогнозам ведомства, инфляция в России в текущем году повысится до 7,5%.