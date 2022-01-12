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Экономный безработный в Карелии нашел применение чужой банковской карте

Новости. Криминал
10:05, 13 Января 2022
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Жительница Пудожа, обнаружив неожиданные списания со счета, заподозрила неладное, сообщили в МВД Карелии.

Январским днём жительница Пудожа обнаружила на мобильном телефоне уведомления о списании денег с банковского счёта. Общая потеря составила около 3 тысяч рублей. Понимая, что она нигде ничего не оплачивала, горожанка заподозрила неладное.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, сбережениями женщины воспользовался ранее судимый безработный мужчина 1987 года рождения. Он нашёл чужую банковскую карту в такси — в том же автомобиле незадолго до того совершала поездку и владелица карты. По версии полиции, с помощью «пластика» тот расплатился в одном из баров, предпочитая покупать алкоголь стоимостью до тысячи рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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