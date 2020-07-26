"Экотакси" будет чаще ездить по Петрозаводску

В соответствии с новым расписанием вторсырье можно сдать в будние дни в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжает курсировать "Экотакси", принимающее у населения сырье для вторичной переработки.



Для того, чтобы уменьшить нагрузку на контейнеры для раздельного сбора мусора, с завтрашнего дня автомобиль компании “Калипсо” увеличивает частоту рейсов и будет делать остановки в новых точках.



Сдать макулатуру, стекло, металл, пластик и другое вторсырье в разных районах города можно в соответствии с новым расписанием.



Компания – оператор обращает внимание горожан на то, что в переработку принимаются только определенные виды отходов.