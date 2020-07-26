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"Экотакси" будет чаще ездить по Петрозаводску

Новости. Общество
18:20, 27 Июля 2020
фото: © паблик "Калипсо Карелия - раздельный сбор. Экотакси"
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В соответствии с новым расписанием вторсырье можно сдать в будние дни в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжает курсировать "Экотакси", принимающее у населения сырье для вторичной переработки.

Для того, чтобы уменьшить нагрузку на контейнеры для раздельного сбора мусора, с завтрашнего дня автомобиль компании “Калипсо” увеличивает частоту рейсов и будет делать остановки в новых точках.

Сдать макулатуру, стекло, металл, пластик и другое вторсырье в разных районах города можно в соответствии с новым расписанием.

Компания – оператор обращает внимание горожан на то, что в переработку принимаются только определенные виды отходов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 19:33:35
Мы бутылки засунули в фонарный столб. Их не достать оттуда. Что делать? :)
Гость
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