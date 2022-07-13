Экс-чиновник Дмитрий Петров устроился работать в Корпорацию развития Карелии с нарушением закона

Прокуратура Кемского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства при приеме бывшего чиновника Дмитрия Петрова на работу в «Корпорацию развития Республики Карелия».

В марте АО «Корпорация развития Республики Карелия» приняла на работу бывшего главу администрации Кемского района Дмитрия Петрова. Прокуратура выявила в данной истории факт нарушения норм Федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом информирует сайт надзорного органа.

По закону на работодателя возложена обязанность при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после их увольнения в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора работодателю по последнему месту работы.

Сообщение о заключении трудового договора с Дмитрием Петровым по месту его прежней службы было направлено с нарушением срока, а именно по истечении 40 дней.

«В связи с этим прокуратура района в отношении директора организации возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии коррупции“), по результатам его рассмотрения судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, Дмитрий Петров был назначен главой администрации Кемского района в феврале 2020 года. Петров является суперфиналистом конкурса «Лидеры Карелии» и бывшим игроком КВН.

В начале 2022 года Петров отправился в отставку. Власти республики признали неэффективной работу главы администрации Кемского района в период подготовки сетей к зиме