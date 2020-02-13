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Назначен новый глава районной администрации в Карелии

Новости. Общество
14:20, 14 Февраля 2020
фото: © паблик вконтакте "Лидеры Карелии - 2020"/https://vk.com/lider_rk
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Главой администрации Кемского района стал суперфиналист конкурса "Лидеры Карелии".

По результатам голосования главой администрации назначен Дмитрий Петров.

В 2019 году он прошел в суперфинал "Лидеров Карелии" с актуальным для региона проектом о создании мобильных комплексов для сортировки твердых коммунальных отходов, сообщается в паблике "Республика Карелия". 

Все финалисты конкурса по своему желанию зачисляются в кадровый резерв Карелии и могут претендовать на должности муниципальной и государственной службы.

Ранее был назначен исполняющий обязанности главы администрации района Карелии вместо умершего Прокопьева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-02-14 14:49:22
Мда ужжжжжж , понеслось . приставы и буряты закончились " лидеры " попёрли (((((((((( Он хоть кроме твёрдых отходов чего-нибудь понимает в управлении районом и умеет работать с людьми ? . Не уверен чо то ?????? Горе то какое пришло в Кемску волость )))))))))))(((((((((((((( :)
zanoza
2020-02-14 14:46:49
Ну раз человек разбирается в вопросе сортировки твёрдых коммунальных отходов, тогда это то что сейчас нужно Кеми :)
Изя
2020-02-14 14:59:54
zanoza, Кстати , если уж пересеклись..
С праздником , желаю счастья . здоровья и любви )))) :) :) :)
новый
2020-02-14 14:39:31
Глубоководному порту в Кеми быть.
Leopol'd
2020-02-14 15:37:24
новый, если припомнить что этот человек много лет работал на Зубарева, то вполне возможно.
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