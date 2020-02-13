Назначен новый глава районной администрации в Карелии

Главой администрации Кемского района стал суперфиналист конкурса "Лидеры Карелии".

По результатам голосования главой администрации назначен Дмитрий Петров.

В 2019 году он прошел в суперфинал "Лидеров Карелии" с актуальным для региона проектом о создании мобильных комплексов для сортировки твердых коммунальных отходов, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Все финалисты конкурса по своему желанию зачисляются в кадровый резерв Карелии и могут претендовать на должности муниципальной и государственной службы.

Ранее был назначен исполняющий обязанности главы администрации района Карелии вместо умершего Прокопьева.