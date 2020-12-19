Экс-чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии по обвинению во взятках

Бывший начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталий Рохманюк отправится в колонию строгого режима на 9 лет.

Приговор ему вынес Петрозаводский городской суд.

Рохманюка обвинили в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы, которые планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде.

Подсудимый вину не признал и заявил, что его оговорили.

Приговор был вынесен на основании показаний граждан, которые заявили, что давали такие взятки, но фактов передачи денег следствие не зафиксировало.

Как это возможно, читайте в статье "За руку теперь не ловят".