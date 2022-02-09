Экс-чиновник Петров предложил жителям Карелии участвовать в конкурсе по перетаскиванию женщин

Бывший глава администрации Кемского района Дмитрий Петров пригласил публику принять участие в конкурсе по перетаскиванию жён, который состоится в рамках фестиваля зимних забав.

Конкурс по перетаскиванию жён пройдет в рамках фестиваля зимних забав «Я-Я, Кемска Волость! Зима». Мероприятие запланировано на 26–27 февраля. Об этом рассказал в соцсети Дмитрий Петров.

«В фестивальной программе есть такой этнический политкорректный конкурс (на радость феминисткам). Перетаскивание жён. (Не путать с перетягиванием). Окончательно пока не ясно — на себе или на санях. Но конкурс обещает быть интересным и увлекательным», — рассказал Петров.

Он пояснил, что перетаскиваемая дама обязательно должна подтвердить, что участник конкурса является ее мужем. Предъявлять паспорт при этом не обязательно.

«Спортивная семья — крепкая семья. Крепкая семья — сильная страна. Сильная страна — тут дальше сами допишете в комментариях….», — резюмировал Дмитрий Петров.

Ранее Дмитрий Петров покинул пост главы администрации Кемского района. Власти республики признали неэффективной его работу в период подготовки к зиме.